Минфин назвал сумму международной помощи за последний месяц 2023 года

В декабре 2023 года в общий фонд госбюджета поступило около 5 млрд долларов внешнего финансирования. Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили 11% из общего объема.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Среди доноров в декабре 2023:
"Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения", - говорится в сообщении.
На минувшей неделе в Минфине сообщалось, что за 2023 год помощь доноров составит около 42,3 млрд долларов. В то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена на 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.
Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украине, вероятно, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.