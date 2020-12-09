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Минфин назвал условия экстренного кредита от ЕС на 600 млн евро

Киев, Среда 09 декабря 2020 14:01
Минфин назвал условия экстренного кредита от ЕС на 600 млн евро
Фото: доллары и евро (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Украина получит более 600 млн евро благодаря тому, что Европейская комиссия заимствовала средства для Украины под отрицательную ставку

Украина получила от Европейской комиссии первый транш в рамках новой (исключительной) программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 600 млн евро. Средства предоставлены в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как отметили в пресс-службе, для предоставления транша Европейская комиссия осуществила размещение собственных облигаций с отрицательной доходностью -0,143%, благодаря чему после вычетов комиссий за выпуск, Украина фактически получила 623,5 млн евро.

Указанные средства получены Украиной согласно Меморандуму о взаимопонимании и Кредитному соглашению ЕС (относительно макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро), заключенных 23 июля 2020 года в Брюсселе.

"В настоящее время в Украине продолжается работа по выполнению соответствующих, определенных упомянутым Меморандумом, обязательств для получения 2-го транша (600 млн евро) путем реализации структурных реформ", - говорится в сообщении.

На сегодня общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации в течение 2014 - 2020 годов пяти программ макрофинансовой помощи, достигла 4,41 млрд евро.

Напомним, Европейский союз 9 декабря выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на 600 млн евро.

Отметим, министр финансов Сергей Марченко подтвердил информацию о том, что Государственное казначейство прекратило финансирование некоторых бюджетных расходов и программ в конце 2020 года. По его словам, значительная сумма денежных средств до настоящего времени не поступила. Речь о более чем 3 млрд долларов, которые были заложены в бюджете.

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