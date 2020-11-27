Марченко подтвердил задержки бюджетных выплат

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил информацию о том, что Государственное казначейство приостановило финансирование некоторых бюджетных расходов и программ. Ситуация очень непростая,

Об этом он сказал в интервью "BBC Украина".

"По состоянию на сегодня речь может идти о незначительных задержках на незначительные суммы. Ни о каких суммах в десятки миллиардов гривен, как идут инсинуации в прессе, речь не идет. Есть отдельные задержки, но они также решаются", - сказал он.

В то же время министр признал, что недофинансирование бюджета является значительным.

"Ситуация непростая, совершенно непростая. Я никого не обманываю, просто говорю, что так сложилось, что значительная сумма денежных средств до настоящего времени нам не поступила. Речь о более чем 3 миллиарда долларов США, которые были заложены у нас в бюджете", - сказал Марченко.

Однако у Минфина есть понимание того, каким образом формировать ликвидность для проведения расходов в декабре.

"У нас есть план на случай событий А, Б и В - как мы действуем, как завершить этот год так, чтобы мы по максимуму профинансировали все расходы, предусмотренные в бюджете", - добавил министр.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина еще сохраняет шанс получить транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2020 года. Однако, скорее всего, средства поступят в следующем году.

Отметим, министр финансов Сергей Марченко заявил, что без кредитов МВФ Украина не сможет профинансировать расходы государственного бюджета в 2021 году.