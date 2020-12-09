Мінфін назвав умови екстреного кредиту від ЄС на 600 млн євро

Фото: долари і євро (прес-служба НБУ)

Україна отримає більше 600 млн євро завдяки тому, що Європейська комісія запозичила кошти для України під негативну ставку

Україна отримала від Європейської комісії перший транш в рамках нової (виняткової) програми макрофінансової допомоги ЄС номінальним обсягом 600 млн євро. Кошти надані у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125% з терміном погашення у червні 2035 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначили в прес-службі, для надання траншу Європейська комісія здійснила розміщення власних облігацій з негативною дохідністю -0,143%, завдяки чому після відрахувань комісій за випуск, Україна фактично отримала 623,5 млн євро.

Вказані кошти отримані Україною відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди з ЄС (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС на суму до 1,2 млрд євро), укладених 23 липня 2020 року в м. Брюсселі.

"На даний час Україна продовжується робота з виконання відповідних, визначених згаданим Меморандумом, зобов’язань для отримання 2-го траншу (600 млн євро) шляхом реалізації структурних реформ", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною в рамках реалізації протягом 2014 - 2020 років п’яти програм макрофінансової допомоги, сягнула 4,41 млрд євро.

Нагадаємо, Європейський союз 9 грудня виділив Україні черговий транш макрофінансової допомоги на 600 млн євро.

Відзначимо, міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив інформацію про те, що Державне казначейство припинило фінансування деяких бюджетних витрат і програм наприкінці 2020 року. За його словами, значна сума коштів до теперішнього часу не надійшла. Мова про більш ніж 3 млрд доларів, які були закладені в бюджеті.