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У Раді з'явився президентський законопроект про податок на виведений капітал

НовиниПолітика    05.07.2018 - 15:08
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Наразі текст документу відсутній на сайті Ради

У Верховній раді України з'явився законопроект №8557 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Проект був зареєстрований у четвер, 5 липня 2018 року.

Останній етап проходження - передано на розгляд керівництву. Наразі текст документу відсутній на сайті ВР.

"Визначено президентом як невідкладний", - свідчить інформація на сайті Ради.

Нагадаємо, у середу президент Петро Порошенко у ході зустрічі з бізнесом оголосив, що вніс до Верховної ради України законопроект "Про податок на виведений капітал".

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Теги публікації: Порошенко Петро, капитал, Верховна Рада, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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