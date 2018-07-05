У Раді з'явився президентський законопроект про податок на виведений капітал

Наразі текст документу відсутній на сайті Ради

У Верховній раді України з'явився законопроект №8557 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Проект був зареєстрований у четвер, 5 липня 2018 року.

Останній етап проходження - передано на розгляд керівництву. Наразі текст документу відсутній на сайті ВР.

"Визначено президентом як невідкладний", - свідчить інформація на сайті Ради.

Нагадаємо, у середу президент Петро Порошенко у ході зустрічі з бізнесом оголосив, що вніс до Верховної ради України законопроект "Про податок на виведений капітал".