Мінфін назвав умову для введення податку на виведений капітал

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Модель податку на виведений капітал тільки для малих і середніх підприємств вже схвалив МВФ

Міністерство фінансів України вважає можливим впровадження податку на виведений капітал (ПнВК) лише для малого та середнього бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну.

"Реальною можливістю для запровадження ПнВК без загрози фіскальній стійкості наразі вбачаємо його запровадження для малого та середнього бізнесу з річним обсягом доходу до 200 млн грн і використання компенсатора у вигляді умовної сплати авансом ПнВК в розмірі 50% від суми податкових зобов’язань з податку на прибуток за 2018 рік лише для цієї групи платників", - йдеться в заяві.

Як зазначили в міністерстві, в цьому разі 98% від всієї кількості юридичних осіб перейдуть на сплату ПнВК і отримають переваги від цього податку. Платниками податку на прибуток залишаться близько 4 500 компаній з річним обсягом доходу більше 200 млн грн, які задекларували 85% загальної суми податку на прибуток (за даними річного декларування 2017 року).

"Така модель оподаткування обговорювалась з МВФ і після важких перемовин, була погоджена як можлива", - повідомили в Мінфіні.

За оцінкою Міністерства фінансів, прямі втрати бюджету у разі запровадження ПнВК для всіх чинних платників податку на прибуток підприємств з 1 січня 2019 року становитимуть 46,7 млрд грн.

У Мінфіні нагадали, що відповідно до позиції МВФ, Україна зможе отримати транші позики лише у випадку ухвалення збалансованого бюджету.

"Тобто фахівці МВФ готові сприймати позитивно лише підхід до впровадження ПнВК, який не призведе до бюджетного дефіциту не лише у 2019 році, а й у наступних роках", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 листопада, на засіданні Комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики обговорюється законопроект, який впроваджує податок на виведений капітал на заміну податку на прибуток підприємств.

Президент України Петро Порошенко 5 липня подав до Верховної ради законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо податку на виведений капітал". Згідно з пояснювальною запискою, що з 1 січня 2019 податок на прибуток підприємств буде замінений податком на виведений капітал. Передбачається, що він дозволить спростити ведення бізнесу, скоротити витрати платників на виконання податкових обов'язків, попередити заниження бази оподаткування та ухилення від оподаткування в Україні.