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Профильный комитет срочно рассмотрит налоговые предложения Кабмина к бюджету-2019

Новости » Финансы    05.11.2018 - 15:49
Фото: Нина Южанина (РБК-Украина)
Фото: Нина Южанина (РБК-Украина)

Проект содержит нормы по повышению акцизов и снижению порога безналоговых посылок для физических лиц со 150 до 100 евро

Профильный комитет Рады сможет рассмотреть проект изменений в Налоговый кодекс Украины во вторник, 6 ноября. Об этом во время заседания согласительного совета ВР сообщила председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня мы не раз слышали о необходимости рассмотрения бюджетоформирующего закона - проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс №9260. Чтобы комитет мог его рассмотреть уже завтра, прошу утром включить его в повестку дня сессии. Только тогда мы сможем дать заключение комитета", - сообщила Южанина.

Она также отметила, что во время заседания комитета нардепы обсудят с экспертами законопроект о введении налога на выведенный капитал.

"Кроме того, очень важно включить в повестку дня законопроект о налоге на выведенный капитал. Завтра состоится дискуссия с европейскими коллегами и кредиторами. Эксперты смогут предоставить обоснование о введении налога на выведенный капитал в Украине. Я думаю, что мы проработаем этот законопроект в первом чтении в комитете и сможем его рассматривать в зале", - отметила она.

Напомним, что Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2019 год в первом чтении и бюджетные выводы 18 октября.

Кабинет министров Украины 31 октября принял решение о продлении проработки бюджетных выводов Верховной рады. Одновременно правительство предложило Раде проект изменений в Налоговый кодекс Украины. В частности, предлагается снизить порог безналоговых пересылок для физических лиц со 150 до 100 евро. Также правительство хочет увеличить акциз на табачные изделия и ставки рентной платы за пользование недрами.

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