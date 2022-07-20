Минфин назвал суммы соцвыплат с начала войны: на что из бюджета пошло больше всего
Фото: соцвыплаты из бюджета профинансированы на 153,5 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
За март-июнь 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 153,5 млрд гривен. В частности в июне было направлено 42 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
По данным пресс-службы, из бюджета направлено:
- Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям - 68,5 млрд гривен,
- Помощь застрахованным лицам в связи с потерей части заработной платы(дохода)в результате боевых действий в рамках программы єПідтримка - 30,4 млрд гривен,
- Выплата государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми - 21,2 млрд гривен,
- Оказание помощи на проживание внутренне перемещенным лицам - 18,1 млрд гривен,
- Предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг - 15,3 млрд гривен,
Напомним, с начала широкомасштабного вторжения России общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 812,7 млрд гривен, в том числе в июне 232,4 млрд гривен.
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