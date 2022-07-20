Минфин назвал суммы соцвыплат с начала войны: на что из бюджета пошло больше всего

Фото: соцвыплаты из бюджета профинансированы на 153,5 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

За март-июнь 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета направлено 153,5 млрд гривен. В частности в июне было направлено 42 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, из бюджета направлено: Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям - 68,5 млрд гривен,

Помощь застрахованным лицам в связи с потерей части заработной платы(дохода)в результате боевых действий в рамках программы єПідтримка - 30,4 млрд гривен,

Выплата государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми - 21,2 млрд гривен,

Оказание помощи на проживание внутренне перемещенным лицам - 18,1 млрд гривен,

Предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг - 15,3 млрд гривен,