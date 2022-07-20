Мінфін назвав суми бюджетних соцвиплат з початку війни: на що пішло найбільше

За березень-червень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 153,5 млрд гривень. Зокрема у червні було направлено 42 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

За даними прес-служби, з бюджету направлено:

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення Росії загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 млрд гривень, у тому числі у червні 232,4 млрд гривень.

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