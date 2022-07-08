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Мінфін назвав найбільші статті видатків держбюджету з початку війни

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Україна, П'ятниця 08 липня 2022 12:59
Мінфін назвав найбільші статті видатків держбюджету з початку війни Фото: зарплати військовим становлять найбільшу частку видатків держбюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Доходи Пенсійного фонду України за січень-червень 2022 року становили 272,7 млрд гривень. Це на 10,9% більше, ніж рік тому (245,9 млрд гривень).

З початку широкомасштабного вторгнення Росії загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 млрд грн. У тому числі у червні було профінансовано 232,4 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

У структурі цих видатків найбільші частки припадають:

  • на оплату праці з нарахуваннями - 305 млрд грн (у тому числі у червні - 98,7 млрд грн), або 37,5% від загального обсягу видатків витрачених за період війни (у тому числі на грошове утримання військовослужбовців - 225,8 млрд грн (у червні - 75,7 млрд грн);
  • на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) - 175,3 млрд грн (у червні - 50,6 млрд грн), або 21,6%.
  • на обслуговування державного боргу - 62,1 млрд грн (у червні - 11,6 млрд грн), або 7,6%;
  • на трансферти місцевим бюджетам - 57,6 млрд грн (у червні - 19,0 млрд грн), або 7,1%.

Мінфін назвав найбільші статті видатків держбюджету з початку війни

Нагадаємо, видатки держбюджету більш ніж у два рази перевищують надходження. У червні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 97,3 млрд гривень, при цьому касові видатки були на суму 232,4 млрд гривень

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