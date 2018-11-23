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Минфин надеется получить от приватизации в 2019 году 17 млрд гривен

Новости » Финансы    23.11.2018 - 14:26
Минфин надеется получить от приватизации в 2019 году 17 млрд гривен
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

За последние годы план не выполнялся, но в Минфине настроены оптимистично

Министерство финансов считает высокими шансы получить от приватизации 17 млрд грн, которые заложены в государственном бюджете. Об этом сегодня на брифинге сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

Она напомнила, что эта цифра по приватизации одних и тех же объектов переходила из бюджета в бюджет.

"Все годы перед этим мы пытались провести приватизацию по старым законам, которые не давали возможности ни привлечь нормально инвесторов, ни прозрачно конкурс провести, ни подготовить объект нормально к приватизации", - рассказала Маркарова.

Она отметила, что в 2018 году в Украине приняли закон о приватизации, который содержит нормы, которые "нашли отклик у широкого круга инвесторов".

Министр напомнила, что приватизация не являются доходами бюджета, а является источником финансирования, поэтому плановые поступления в госбюджет от приватизации замещаются заимствованиями.

"Мы каждый раз заимствовали больше, чем планировали, чтобы заместить эту цифру, которая не поступила от приватизации", - сказала Маркарова.

Напомним, принятый Верховной радой закон о государственном бюджете на 2019 год предусматривает поступления от приватизации в сумме 17,1 млрд гривен. Отметим, цифра 17,1 млрд гривен содержалась в госбюджете на 2015, 2016 и 2017 годы. Но план по поступлениям не выполнялся. На 2018 год правительство решило повысить план до 21,3 млрд гривен, но большая приватизация опять не началась и план не будет выполнен.

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