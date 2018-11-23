Мінфін сподівається отримати від приватизації у 2019 році 17 млрд гривень

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

За останні роки план не виконувався, але у Мінфіні налаштовані оптимістично

Міністерство фінансів вважає високими шанси отримати від приватизації 17 млрд грн, які закладені у держаному бюджеті. Про це сьогодні на брифінгу повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона нагадала, що ця цифра щодо приватизації одних й тих самих об'єктів переходила з бюджету до бюджету.

"Усі роки перед цим ми намагалися провести приватизацію за старими законами, які не давали можливості, ні залучити нормально інвесторів, ні прозоро конкурс провести, ні підготувати об'єкт нормально до приватизації", - розповіла Маркарова.

Вона відзначила, що в 2018 році в Україні ухвалили закон про приватизацію, який містить норми, що "знайшли відгук у широкого кола інвесторів".

Міністр нагадала, що приватизація не є доходами бюджету, а є джерелом фінансування, тому планові надходження до держбюджету від приватизації заміщуються запозиченнями.

"Ми кожного разу запозичували більше, ніж планували, щоб замістити цю цифру, яка не надійшла від приватизації", - сказала Маркарова.

Нагадаємо, ухвалений Верховною радою закон про державний бюджет на 2019 рік передбачає надходження від приватизації в сумі 17,1 млрд гривень. Відзначимо, цифра 17,1 млрд гривень містилась у держбюджетах на 2015, 2016 і 2017 роки. Але план з надходжень не виконувався. На 2018 рік уряд вирішив підвищити план до 21,3 млрд гривень, але велика приватизація знову не почалася і план не буде виконаний.