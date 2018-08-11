Минфин будет регулярно отчитываться по государственным банкам в следующем квартале

К 1 сентября будет обнародован формат новой отчетности, а 1 ноября - выйдет первый расширенный отчет

Министерство финансов Украины начнет регулярное отчетов по государственным банкам в четвертом квартале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отчет сначала будет происходить в виде квартальных и полугодовых отчетов на официальном сайте Министерства финансов, а впоследствии - в отдельном разделе будет собрано всю информацию о функционировании государственного банковского сектора.

В Минфине сообщили, что несмотря на то, государственные банки и банки с государственной долей составляют более 50% банковского рынка, на их капитализацию было направлено около 250 млрд грн. (из них 155,4 - АО КБ “ПРИВАТБАНК”).

Отмечается, что их деятельность, кроме коммерческой важности для государства, представляет большой общественный интерес.

"По инициативе и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой Министерство начинает регулярную и подробную отчетность об основных показателях деятельности банков, состояние практического внедрения ими "Основ стратегического реформирования государственного банковского сектора", выполнение индивидуальных стратегий, а также о работе с портфелями проблемных активов", - сообщают в пресс-службе.

По данным министерства, отчет будет включать текущие отчеты в стиле bank at a glance, стратегии и отчеты об их реализации, результатах работы с проблемными активами (NPLs), включая реализованы реструктуризации, а также актуализированную информацию по судебным процессам и обращением в правоохранительные органы.

Подчеркивается, что все данные будут поданы как в агрегированном виде, так и по каждому из четырех государственных банков отдельно.

"В течение ближайших недель Минфин вместе с НБУ и банками будут прорабатывать формат раскрытия информации с учетом требований действующего законодательства, в частности, банковской тайны. К 1 сентября будет обнародован формат новой отчетности, а 1 ноября выйдет первый расширенный отчет", - отметили в Минфине.

Напомним, ранее Минфин утвердил перечень из 43 банков, которые уполномочены на осуществление выплат пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Кроме того, в Минфине разъяснили суть закона о корпоративное управление государственными банками. Закон полностью соответствует обновленным Основам стратегического реформирования государственного банковского сектора, принятым на заседании КМУ 21 февраля 2018