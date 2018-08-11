Мінфін буде регулярно звітувати по державним банкам у наступному кварталі

До 1 вересня буде оприлюднено формат нової звітності, а 1 листопада вийде перший розширений звіт

Міністерство фінансів України розпочне регулярне звітування по державним банкам у четвертому кварталі 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Звітування спочатку відбуватиметься у вигляді квартальних і піврічних звітів на офіційному сайті Міністерства фінансів, а згодом - в окремому розділі буде зібрано усю інформацію про функціонування державного банківського сектора.

В Мінфіні повідомили, що зважаючи на те, державні банки та банки з державною часткою складають понад 50% банківського ринку, на їх капіталізацію було спрямовано близько 250 млрд грн. (з них 155,4 - АТ КБ “ПРИВАТБАНК”).

Зазначається, що їхня діяльність, крім комерційної важливості для держави, становить великий суспільний інтерес.

"За ініціативою в.о. міністра фінансів Оксани Маркарової Міністерство розпочинає регулярне і детальне звітування про основні показники діяльності банків, стан практичного впровадження ними “Засад стратегічного реформування державного банківського сектора”, виконання індивідуальних стратегій, а також про роботу з портфелями проблемних активів", - повідомляють в прес-службі.

За даними міністерства, звітування включатиме поточні звіти в стилі bank at a glance, стратегії і звіти про процес їх реалізації, результати роботи з проблемними активами (NPLs), включаючи реалізовані реструктуризації, а також актуалізовану інформацію по судовим процесам та зверненням до правоохоронних органів.

Підкреслюється, що всі дані будуть подані як в агрегованому вигляді, так і по кожному з чотирьох державних банків окремо.

"Протягом найближчих тижнів Мінфін разом з НБУ та банками буде опрацьовувати формат розкриття інформації з урахуванням вимог чинного законодавства, зокрема, банківської таємниці. До 1 вересня буде оприлюднено формат нової звітності, а 1 листопада вийде перший розширений звіт", - зазначили в Мінфіні.

Нагадаємо, раніше Мінфін затвердив перелік з 43 банків, які уповноважені на здійснення виплат пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

Крім того, в Мінфіні роз’яснили суть закону про корпоративне управління державними банками. Закон повністю відповідає оновленим Основам стратегічного реформування державного банківського сектора, прийнятим на засіданні КМУ 21 лютого 2018