Мінфін відібрав уповноважені банки для виплат бюджетникам

У перелік увійшли 43 банка

Міністерство фінансів України (Мінфін) затвердив перелік з 43 банків, які уповноважені на здійснення виплат пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зокрема, за результатами розгляду конкурсної документації претендентів, конкурсною комісією прийнято рішення про визнання уповноваженими банками - переможцями конкурсу 9 банків:

ПАТ "Банк Січ", ПАТ "КБ" Глобус", ПАТ "Банк" Кліринговий дім", ПАТ "МетаБанк", ПАТ "Міжнародний Інвестиційний Банк", ПАТ "Полікомбанк", ПАТ "Правекс Банк", ПАТ "ТАСкомбанк", ПАТ "Укрбудінвестбанк" Таким чином, на сьогодні уповноваженими є 43 банка.

Перелік уповноважених банків на виплату пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ наводиться нижче:

ПАТ "Укрексімбанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ КБ "ПриватБанк", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "УкрСиббанк", ПАТ "Ідея Банк", ПАТ "Креді Агріколь Банк", ВАТ "МКБ", ВАТ "Альва-Банк", ПАТ "ОТП Банк", ПАТ "Банк Альянс", ПАТ АКБ "Львів", ПАТ АКБ "Індустріалбанк", ВАТ "МТБ Банк", ПАТ АБ "Південний", ПАТ "Полтава-банк", ВАТ "Перший Український Міжнародний Банк", ВАТ "Східно-Український Банк "Грант", ПАТ "МегаБанк", ПАТ "Скай Банк", ПАТ "Юнекс Банк", ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк", ПАТ "Універсал Банк", ПАТ "Банк Кредит Дніпро", ПАТ "АКБ" РадаБанк", ПАТ "Банк Восток", ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень", ПАТ "АКБ" Конкорд", ПАТ "Мотор-Банк", ПАТ "КБ" Акордбанк", ПАТ "КристалБанк", ПАТ "Банк Січ", ПАТ "КБ" Глобус", ПАТ "Банк "Кліринговий дім", ПАТ "МетаБанк", ПАТ "Міжнародний Інвестиційний Банк", ПАТ "Полікомбанк", ПАТ "правекс-банк", ПАТ "ТАСкомбанк", ПАТ "Укрбудінвестбанк"

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив критерії відбору уповноважених банків для виплати зарплат, пенсій і грошової допомоги працівникам бюджетних установ.