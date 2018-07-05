У Мінфіні пояснили суть закону про корпоративне управління держбанками

Закон повністю відповідає затвердженій урядом Стратегії реформування банківського сектора

Міністерство фінансів роз'яснив суть закону про корпоративному управлінні державними банками. Свої пояснення відомство опублікувало на офіційному сайті.

Як пояснюють в Мінфіні, закон повністю відповідає оновленим Основам стратегічного реформування державного банківського сектора, прийнятим на засіданні КМУ 21 лютого 2018. Вони базуються на наступних основних пріоритетах:

- Впровадження стратегій для окремих банків з метою відновлення їх діяльності як стабільних, прибуткових установ, що функціонують на комерційних засадах;

- Вдосконалення ефективності моделі управління державними банками шляхом поліпшення корпоративного управління, дисципліни і реалізації стратегії;

- Впровадження ефективної платформи для роботи з непрацюючими кредитами з метою зменшення тиску на баланси державних банків;

- Впровадження планів виходу держави з володіння банками для забезпечення підвищення їх вартості

Процес трансформації банків державного сектора можливо реалізувати тільки за умови наявності моделі корпоративного управління, заснованої на кращих міжнародних стандартах. Тому в підготовці цього законопроекту брали участь представники міжнародних фінансових організацій - МВФ, ЄБРР, Світового банку, МФК.

Основні цілі законопроекту можна викласти наступними тезами:

- переглянути принципи та механізми корпоративного управління держбанками;

- привести їх у відповідність з кращими міжнародними стандартами (ЄС, ОЕСР, Базельського Комітету) шляхом створення ізольованої від політичного впливу системи управління діяльністю держбанків;

- створити наглядові ради, більшість у складі яких складуть незалежні члени

Таким чином, пояснюють в Мінфіні, зазначений законопроект дозволить імплементувати у практику корпоративного управління державних банків ефективні практики корпоративного управління.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, парламент підтримав за основу і в цілому в першому читанні законопроект №8331-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування фінансового сектору в Україні".