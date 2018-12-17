Мінфін прагне знизити неоподатковувану вартість посилок з-за кордону

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У міністерстві назвали оподаткування посилок будь-якої вартості світовим трендом

Зниження неоподатковуваної вартості посилок з 1 липня 2019 року зі 150 до 100 євро - це зважений і обережний крок, який не зачіпатиме переважну більшість споживачів поштово-кур'єрських послуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра фінансів Сергія Верланова для телепрограми "Перша Шпальта".

Як зазначив Верланов, у Європейському Союзі, до якого Україна прагне вступити, неоподатковувана вартість посилок складає 22 євро, "і зараз дебатується можливість її зниження до нуля".

"Слід пам’ятати, що зниження неоподатковуваної вартості поштових відправлень - це світовий тренд", - додав він.

Заступник міністра нагадав, що з 2019 року в Україні "знизили неоподатковуваний мінімум для міжнародних поштових відправлень із 150 євро до 100, скасували норму про "три посилки", яка мала запрацювати з 1 січня".

"За різними розрахунками, які ми провели разом з поштовими операторами, після цього до розряду "оподатковуваних" перейде незначний відсоток посилок - не більше 5%. А вже з 1 січня 2021 року запрацює електронна система обліку і реєстрації цих посилок. До цього моменту усі поштові оператори, в тому числі "Укрпошта", будуть готові для її впровадження", - сказав він.

За його словами, доходи бюджету від цієї норми можуть скласти від 350 мільйонів до півмільярда гривень за півроку.

"Тут питання в ухиленні від сплати мита продавцями побутової електроніки, яка коштує саме від 100 до 150 євро. Насамперед, це сегмент мобільних телефонів", - сказав Варламов.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон про держаний бюджет на 2019 рік та пов'язані з ним зміни до Податкового кодексу в ніч на 23 листопада. Зміни до Податкового кодексу передбачають зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок зі 150 до 100 євро з 1 липня 2019 року.

У пояснювальній записці до проекту бюджету, яку підписала міністр фінансів Оксана Маркарова, зазначається, що бюджет додатково отримає 300 млн грн від "зменшення порогу неоподатковуваного ПДВ мінімуму вартості товарів, що ввозяться (пересилаються) малими партіями в міжнародних поштових та експрес-відправленнях".