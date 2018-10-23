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Мінфін хоче знизити частку державних банків на ринку удвічі

Новини » Фінанси    23.10.2018 - 15:17
Фото: Міністерство фінансів (РБК-Україна)
Фото: Міністерство фінансів (РБК-Україна)

Частка державних банків на ринку повинна бути на рівні 25%

Одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив заступник міністра фінансів Юрій Гелетій.

"Ми чітко розуміємо, що держава не повинна бути ключовим гравцем на банківському ринку, вона повинна забезпечити конкурентне середовище на ринку. Державні банки повинні спрямовувати свої зусилля на реалізацію фінансової та економічної політики держави. Безумовно, вони повинні конкурувати на засадах змагальності у банківському секторі", - сказав він.

Гелетій нагадав що наприкінці 2016 року урядом України було прийнято рішення про націоналізацію найбільшого банку України - "ПриваБанк", що зумовило зростання частки банків державного сектору в активах системи до 55%.

"Наш ключовий орієнтир - це 24%. Якщо порівнювати з показником 2015-2016 років, до націоналізації "ПриватБанку", частка державних банків складала близько 27%. Власне, міністерство й орієнтується на зазначений показник", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2018 року Міністерство фінансів України схвалило стратегію розвитку ПриватБанку до 2022 року. Згідно з затвердженими показниками, у 2022 році банк планує отримати 8,4 млрд гривень чистого прибутку і буде готовий до приватизації.

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Новини України Міністерство фінансів УкраїниПриватБанкприватизация
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