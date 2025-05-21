Мінфін готує бюджетну декларацію на 3 роки: що буде з курсом долара

Міністерство фінансів України готує бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Проєкт документа містить макропрогноз Мінекономіки від середини квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, поки в проєкті бюджетної декларації наступні цифри:
Середній курс гривні до долара США:
Железняк нагадав, що бюджетну декларацію має уряд схвалити до 1 червня. "Тому ще щось може змінитися, але не думаю що суттєво", - додав він.
Такими чином, очікування щодо курсу долара покращилися в порівнянні з бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, затвердженою влітку 2024 року.
Минулого року уряд очікував зростання середнього курсу долара:
Нагадаємо, Україна цьогоріч отримає рекордну міжнародну допомогу, через що прогнози щодо курсу долара змінюються.
Міжнародний валютний фонд у квітні істотно поліпшив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2025 році 42,5 грн/долар (прогноз за жовтень минулого року - 45,0 грн/долар).
НБУ встановив на 21 травня 2025 року курс на рівні 41,48 грн/долар.
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