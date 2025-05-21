RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Минфин готовит бюджетную декларацию на 3 года: что будет с курсом доллара

Фото: Курс доллара до конца года может вырасти до 43,7 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины готовит бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Проект документа содержит макропрогноз Минэкономики от середины апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, пока в проекте бюджетной декларации следующие цифры:

Средний курс гривны к доллару США:

  • в 2025 году - 43,3 гривен (43,7 гривен - на декабрь)
  • в 2026 году - 44,7 гривен (44,8 гривен - на декабрь)
  • в 2027 году - 45,2 гривен (45,3 гривен - на декабрь)
  • в 2028 году - 45,6 гривен (45,8 гривен - на декабрь).

Железняк напомнил, что бюджетную декларацию должно правительство одобрить до 1 июня. "Поэтому еще что-то может измениться, но не думаю что существенно", - добавил он.

Изменение прогноза

Таким образом, ожидания по курсу доллара улучшились по сравнению с бюджетной декларацией на 2025-2027 годы, утвержденной летом 2024 года.

В прошлом году правительство ожидало роста среднего курса доллара:

  • в 2025 году до 45,0 гривен (45,6 гривен на декабрь),
  • в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 гривен на декабрь),
  • в 2027 году до 46,4 гривен (46,2 гривен на декабрь).

 

 

Прогнозы относительно курса

Напомним, Украина в этом году получит рекордную международную помощь, из-за чего прогнозы по курсу доллара меняются.

Международный валютный фонд в апреле существенно улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2030 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2025 году 42,5 грн/доллар (прогноз за октябрь прошлого года - 45,0 грн/доллар).

НБУ установил на 21 мая 2025 года курс на уровне 41,48 грн/доллар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ