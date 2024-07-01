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Уряд прогнозує уповільнення росту економіки України та зростання курсу долара

Україна, Понеділок 01 липня 2024 10:57
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Уряд прогнозує уповільнення росту економіки України та зростання курсу долара Фото: курс долара зросте до 45 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки прогнозує уповільнення росту економіки у 2025 році та прискорення у наступні роки. Курс долара зросте на 10% у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верхової Ради Ярослава Железняка в Telegram.

"Основним стримуючим фактором економічного розвитку є руйнація енергетичних потужностей України, відновлення яких вимагає значних ресурсів та часу", - йдеться в декларації.

Уряд прогнозує уповільнення росту економіки України та зростання курсу долара

Згідно з оприлюдненим документом, уряд очікує зростання ВВП:

  • у 2025 році на 2,7%,
  • у 2026 році на 7,5%,
  • у 2027 році на 6,2%.

Прогноз зростання ВВП України на 2024 рік на рівні 4,6% закладений до державного бюджету на цей рік і не змінювався.

Крім того, уряд очікує зростання середнього курсу долара:

  • у 2025 році до 45 гривень (45,6 на грудень),
  • у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 на грудень),
  • у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 на грудень).

До бюджету на 2024 рік закладений середній курс 40,7 грн/долара та 42,1 грн/долар на грудень.

Уряд прогнозує уповільнення росту економіки України та зростання курсу долара

Також Кабмін прогнозує зростання споживчих цін (грудень до грудня):

  • у 2025 році на 9,5%
  • у 2026 році на 10,4%
  • у 2027 році на 5,9%.

У бюджеті на 2024 рік закладена інфляція 9,7%.

Уряд прогнозує уповільнення росту економіки України та зростання курсу долара

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2024 та 2025 роки через наслідки російських ударів про енергетичній інфраструктурі. МВФ очікує, що ВВП України зросте у 2024 році на 2,5-3,5%. Прогноз на 2025 рік погіршено до 5%.

Крім того, МВФ оновив негативний сценарій погіршення ситуації в Україні у випадку тривалої та більш інтенсивної війни.

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