НБУ знизив курси долара та євро

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,70 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 4 копійки до 41,45-41,50 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 21 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4851 гривень за 1 долар (-0,0909 грн).

Прогноз курсу

Аналітики інвесткомпанії ICU зазначають, що дефіцит валюти на ринку залишається великим. Однак НБУ прагне забезпечувати достатню, а може й надлишкову пропозицію валюти на ринку, щоб зберігати гривню міцною.

За їхнім прогнозом, протягом кількох місяців курс долара суттєво не зміниться. Девальвація гривні очікується наприкінці року.

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