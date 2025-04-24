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МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу долара в Україні

Україна, Четвер 24 квітня 2025 16:01
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МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу долара в Україні Фото: курс долара в Україні у 2025 році прогнозується на рівні 42,5 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Долар коштуватиме 50 гривень лише у 2029 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (квітень 2025 року).

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

  • 2025 рік - 42,5 грн/долар (прогноз за жовтень минулого року - 45,0 грн/долар)
  • 2026 рік - 45,6 грн/долар (прогноз за жовтень - 46,8 грн/долар)
  • 2027 рік - 47,5 грн/долар (прогноз за жовтень - 48,6 грн/долар)
  • 2028 рік - 48,9 грн/долар (прогноз за жовтень - 50,2 грн/долар)
  • 2029 рік - 50,1 грн/долар (прогноз за жовтень - 51,7 грн/долар)
  • 2030 рік - 51,6 грн/долар

Прогноз щодо зростання економіки

Водночас МВФ погіршив прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році до 2,0% з 2,5% в прогнозі за жовтень.

Очікується, ВВП України зросте у 2026 році на 4,5%, у 2027 році зростання буде на рівні 4,8%.

Це відповідає базовому сценарію МВФ, за яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.

Курс в бюджеті

У бюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45,0 грн/долар. Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара :

  • у 2025 році до 45,0 гривень (45,6 на грудень),
  • у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 на грудень),
  • у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 на грудень).

Проте цифри бюджету не є ані прогнозом, ані орієнтиром для НБУ, який відповідає Україні за валютно-курсову політику.

Офіційний курс НБУ на 25 квітня 2025 року встановлено на рівні 41,68 гривень за 1 долар. Це на 35 копійок нижче рівня кінця грудня 2024 року.

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