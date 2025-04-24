МВФ суттєво покращив прогноз щодо курсу долара в Україні
Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Долар коштуватиме 50 гривень лише у 2029 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Economic Outlook (квітень 2025 року).
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
- 2025 рік - 42,5 грн/долар (прогноз за жовтень минулого року - 45,0 грн/долар)
- 2026 рік - 45,6 грн/долар (прогноз за жовтень - 46,8 грн/долар)
- 2027 рік - 47,5 грн/долар (прогноз за жовтень - 48,6 грн/долар)
- 2028 рік - 48,9 грн/долар (прогноз за жовтень - 50,2 грн/долар)
- 2029 рік - 50,1 грн/долар (прогноз за жовтень - 51,7 грн/долар)
- 2030 рік - 51,6 грн/долар
Прогноз щодо зростання економіки
Водночас МВФ погіршив прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році до 2,0% з 2,5% в прогнозі за жовтень.
Очікується, ВВП України зросте у 2026 році на 4,5%, у 2027 році зростання буде на рівні 4,8%.
Це відповідає базовому сценарію МВФ, за яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року.
Курс в бюджеті
У бюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45,0 грн/долар. Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара :
- у 2025 році до 45,0 гривень (45,6 на грудень),
- у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 на грудень),
- у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 на грудень).
Проте цифри бюджету не є ані прогнозом, ані орієнтиром для НБУ, який відповідає Україні за валютно-курсову політику.
Офіційний курс НБУ на 25 квітня 2025 року встановлено на рівні 41,68 гривень за 1 долар. Це на 35 копійок нижче рівня кінця грудня 2024 року.
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