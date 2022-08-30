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Минфин за день продал военных облигаций на 4 млрд гривен

Фото: Минфин за день продал военных облигаций на 4 млрд гривен (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство финансов на аукционе 30 августа разместило военные облигации на сумму почти 4 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин.

"Сегодня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на сумму почти 3,93 млрд гривен в эквиваленте", - сказано в сообщении.

Отмечается, что деньги инвесторов поддерживают ВСУ и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами.

Напомним, в июле НБУ сообщал, что продажа военных облигаций не покрывает даже расходов на погашение ОВГЗ.

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Министерство финансов Украины