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Мінфін за день продав військових облігацій на 4 млрд гривень

Фото: Мінфін за день продав військових облігацій на 4 млрд гривень (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство фінансів на аукціоні 30 серпня розмістило військові облігації на суму майже 4 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін.

"Сьогодні Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 3,93 млрд гривень в еквіваленті", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що гроші інвесторів підтримують ЗСУ та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами.

Нагадаємо, у липні НБУ повідомляв, що продаж військових облігацій не покриває навіть витрат на погашення ОВДП.

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Міністерство фінансів України