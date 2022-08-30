Мінфін за день продав військових облігацій на 4 млрд гривень

Міністерство фінансів на аукціоні 30 серпня розмістило військові облігації на суму майже 4 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін.
"Сьогодні Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 3,93 млрд гривень в еквіваленті", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що гроші інвесторів підтримують ЗСУ та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами.
Нагадаємо, у липні НБУ повідомляв, що продаж військових облігацій не покриває навіть витрат на погашення ОВДП.
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