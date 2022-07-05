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Продажа военных облигаций не покрывает даже расходов на погашение ОВГЗ, - депозитарий НБУ

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Украина, Вторник 05 июля 2022 09:19
Продажа военных облигаций не покрывает даже расходов на погашение ОВГЗ, - депозитарий НБУ Фото: военные облигации дают бюджету меньше, чем погашение ОВГЗ (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

С начала полномасштабной войны объем уплаченных правительством средств за погашение внутренних долговых инструментов на 13,6 млрд грн превышает объем средств, привлеченных в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным депозитария, в период с 24 февраля до 4 июля 2022 года правительство Украины направило на погашение внутренних государственных облигаций 90,3 млрд грн, 920,8 млн долларов и 168 млн евро. Привлечено в государственный бюджет от размещения новых долговых инструментов на внутреннем рынке 85,6 млрд грн, 496,1 млн долларов и 283,4 млн евро.

В марте объем привлеченных правительством средств благодаря аукционам по продаже ОВГЗ на 10,6 млрд грн превышал погашение по внутренним долговым инструментам. Но в апреле, в мае и в июне сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным и составило -2,9 млрд грн, -0,4 млрд грн и -21 млрд грн соответственно.

Ставки по ОВГЗ, которые размещались на аукционах в течение действия военного времени не менялись и составляют:

  • в гривне - 9,5%, 10% и 11% и 11,5% годовых (срок погашения - 3 месяца, 6 месяцев и 1 год и 1,5 года соответственно);
  • в долларах США - 3,5% и 3,7% годовых (срок погашения - 6 месяцев и 1 год соответственно);
  • в евро - 2,5% годовых (срок погашения - 3 месяца, 9 месяцев и 1 год).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 3 июня 2022 года. НБУ ожидал, что правительство адекватно отреагирует на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по ОВГЗ. В НБУ заявили, что ставки по ОВГЗ должны вырасти до уровня ожидаемой инфляции - то есть выше 20%.

С тем Минфин отказался повышать ставки по военным облигациям.

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