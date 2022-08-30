ua ru
Вт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минфин за день продал военных облигаций на 4 млрд гривен

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 19:48
Минфин за день продал военных облигаций на 4 млрд гривен Фото: Минфин за день продал военных облигаций на 4 млрд гривен (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министерство финансов на аукционе 30 августа разместило военные облигации на сумму почти 4 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин.

"Сегодня Министерство финансов Украины разместило военные облигации на сумму почти 3,93 млрд гривен в эквиваленте", - сказано в сообщении.

Отмечается, что деньги инвесторов поддерживают ВСУ и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами.

Минфин за день продал военных облигаций на 4 млрд гривен

Напомним, в июле НБУ сообщал, что продажа военных облигаций не покрывает даже расходов на погашение ОВГЗ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
ВСУ ликвидировали 450 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
"Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне
Роман Чернышевкорреспондент "Россияне живут в тотальном уродстве": киевский дизайнер о важности комфорта и эстетики на войне