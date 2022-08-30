Фото: Мінфін за день продав військових облігацій на 4 млрд гривень (РБК-Україна)

Міністерство фінансів на аукціоні 30 серпня розмістило військові облігації на суму майже 4 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін.

"Сьогодні Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 3,93 млрд гривень в еквіваленті", - сказано в повідомленні. Зазначається, що гроші інвесторів підтримують ЗСУ та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами.