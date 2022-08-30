ua ru
Вт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мінфін за день продав військових облігацій на 4 млрд гривень

Новость на русском →
Вівторок 30 серпня 2022 19:48
Мінфін за день продав військових облігацій на 4 млрд гривень Фото: Мінфін за день продав військових облігацій на 4 млрд гривень (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністерство фінансів на аукціоні 30 серпня розмістило військові облігації на суму майже 4 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін.

"Сьогодні Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 3,93 млрд гривень в еквіваленті", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що гроші інвесторів підтримують ЗСУ та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами.

Мінфін за день продав військових облігацій на 4 млрд гривень

Нагадаємо, у липні НБУ повідомляв, що продаж військових облігацій не покриває навіть витрат на погашення ОВДП.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України
NEWS
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
"Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні
Роман Чернишевкореспондент "Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні