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Минфин на аукционе продал ОВГЗ на 1 млрд гривен

Новости » Финансы    14.11.2018 - 11:04
Минфин на аукционе продал ОВГЗ на 1 млрд гривен
Фото: Минфин (РБК-Украина)

Доходность долларовых ОВГЗ составляет 7,5% годовых, гривневых - 19%

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 13 ноября 2018 года привлекло в государственный бюджет на 1,050 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал долларовые ОВГЗ:

-  с погашением 15.10.2020 на сумму 4,040 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,50% годовых,

- с погашением 23.10.2019 на сумму 16,768  млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,22% годовых.

Минфин также продал гривневые ОВГЗ:

- с погашением 06.05.2020 на 5,756 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых;

- с погашением 04.09.2019 на 1,009 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых;

- с погашением 03.04.2019 на 53,327 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых;

- с погашением 06.02.2019 на 409,421 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.

Напомним, что в конце октября Украина выпустила еврооблигации на 2 млрд долларов: пятилетние на сумму 750 млн долларов по ставке 9% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов по ставке 9,75%.

Как сообщало РБК-Украина, в четвертом квартале 2018 года Минфину по действующим соглашениям нужно выплатить 96,60 млрд грн долга (3,41 млрд долларов по текущему курсу).

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