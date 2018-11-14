Мінфін на аукціоні продав ОВДП на 1 млрд гривень

Фото: Мінфін (РБК-Україна)

Прибутковість доларових ОВДП становить 7,5% річних, гривневих - 19%

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 13 листопада 2018 року залучило до державного бюджету на 1,050 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мінфін продав доларові ОВДП:

- з погашенням 15.10.2020 на суму 4,040 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,50% річних,

- з погашенням 23.10.2019 на суму 16,768 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,22% річних.

Мінфін також продав гривневі ОВДП:

- з погашенням 06.05.2020 на 5,756 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних;

- з погашенням 04.09.2019 на 1,009 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних;

- з погашенням 03.04.2019 на 53,327 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,50% річних;

- з погашенням 06.02.2019 на 409,421 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Україна випустила єврооблігації на 2 млрд доларів: п'ятирічні на суму 750 млн доларів за ставкою 9% річних і десятирічні на 1,250 млрд доларів за ставкою 9,75%.

Як повідомляло РБК-Україна, в четвертому кварталі 2018 року Мінфіну за діючими угодами потрібно виплатити 96,60 млрд грн боргу (3,41 млрд доларів за поточним курсом).