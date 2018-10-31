Минэнергоугля пытается повлиять на решение суда по "Укрэнерго"

Фото: министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик (РБК-Украина)

Заседание Хозяйственного суда назначено на 1 ноября

Хозяйственный суд города Киева завтра, 1 ноября, рассмотрит ходатайство Министерства энергетики и угольной промышленности Украины об отмене мер по обеспечению иска ГП НЭК "Укрэнерго", которым компания оспаривает решение Комиссии по реорганизации госкомпании. Об этом cообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НЭК.

18 октября Комиссия не утвердила акт оценки имущества "Укрэнерго" на основании предоставленного компанией пакета документов якобы из-за его существенных недостатков и разногласия, сообщили в госкомпании.

Как писало РБК-Украина, Минэнергоугля решило делегировать "полномочия по управлению текущей деятельностью ГП "Укрэнерго" Комиссии по реорганизации госкомпании из унитарного предприятия в акционерное общество. Комиссия решила передать полномочия по управлению ГП НЭК "Укрэнерго" ее главе - замминистра энергетики Михаилу Близнюку "с целью качественного завершения процесса реорганизации (преобразования) этого предприятия".

"Укрэнерго", сославшись на выводы Института государства и права им. Корецкого НАН Украины, заявляет, что "это решение Комиссии является незаконным" и "Комиссия не наделена полномочиями по управлению госпредприятием". В результате госкомпания обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском в отношении Минэнергоугля "о признании решения Комиссии противоправным" и подлежащим отмене. В обеспечение иска суд запретил Комиссии осуществлять действия в отношении "Укрэнерго".

В то же время, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, с 31 октября начнется новая переоценка имущества "Укрэнерго", которая может завершиться к февралю 2019 года. Это означает фактически перезапуск процесса корпоратизации компании.

Минэнергоугля 26 октября на очередном заседании комиссии подтвердило свое решение относительно перезапуска процесса имущественной оценки и передачи управленческих полномочий обратилось в суд с ходатайством о снятии мер.