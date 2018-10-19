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Насалик прокоментував хід корпоратизації "Укренерго"

Новини » Енергетика    19.10.2018 - 17:17
Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)
Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

За словами Насалика, з 31 жовтня почнеться нова оцінка майна "Укренерго"

Оцінка майна ДП "НЕК "Укренерго" може завершитися до лютого 2019 року. Про це сьогодні журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, передає кореспондент РБК-Україна

"Вона (комісія - ред.) буде відповідати за реорганізацію, бо за 9 місяців вони так і не здійснили реорганізацію. Подивіться, що відбулося на комісії вчора - два аудиторські висновки з різною ціною, яка відрізняється на мільярди. Я зранку говорив з прем'єром (стосовно "Укренерго", - ред.)", - сказав він. 

За словами Насалика, з 31 жовтня почнеться нова переоцінка майна "Укренерго", яка може завершитися до лютого 2019 року.

"Думаю, ми все встигнемо... Я думаю, до лютого", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Насалик підписав наказ про призначення членів наглядової ради НЕК "Укренерго"

Зазначимо, Кабінет міністрів України затвердив наглядову раду "Укренерго" на засіданні 3 жовтня. У наглядову раду увійшли чотири незалежних члена і три представники уряду.

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