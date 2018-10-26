Комісія з реорганізації "Укренерго" залишила Близнюка керуючим діяльністю компанії

Фото: Михайло Близнюк (mpe.kmu.gov.ua)

Скандал навколо Укренерго продовжується

Комісія з реорганізації (перетворення) НЕК "Укренерго" залишила в силі рішення щодо передачі повноважень з поточного управління компанією заступнику міністра енергетики та вугільної промисловості Михайлу Близнюку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію комісії у Facebook.

"За підсумками засідання комісія з реорганізації (перетворення) Національної енергетичної компанії «Укренерго» залишила в силі попереднє рішення щодо передачі голові зазначеної комісії Михайлу Близнюку повноважень з поточного управління компанією з метою якісного завершення процесу реорганізації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Комісія з реорганізації (перетворення) "Укренерго" 18 жовтня ухвалила про перехід повноважень з управління ДП "НЕК "Укренерго" до голови Комісії Михайла Близнюка. Після цього "Укренерго" звинуватила комісію у перешкоджанні корпоратизації компанії.

Як писало РБК-Україна, контроль над "Укренерго" може отримати заступник міністра енергетики Ігоря Насалика Михайло Близнюк. За словами джерел в уряді та в енергетичній галузі, "відбувається переділ сфер впливу", і "Гройсман вже пообіцяв дуже високопоставленим людям, що саме Михайло Близнюк візьме під контроль "Укренерго".