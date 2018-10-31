Міненерговугілля намагається вплинути на рішення суду по "Укренерго"

Фото: міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик (РБК-Україна)

Засідання Господарського суду призначено на 1 листопада

Господарський суд міста Києва завтра, 1 листопада, розгляне клопотання Міністерства енергетики та вугільної промисловості України про скасування заходів по забезпеченню позову ДП НЕК "Укренерго", яким компанія оскаржує рішення Комісії з реорганізації держкомпанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НЕК.

18 жовтня Комісія не затвердила акт оцінки майна "Укренерго" на підставі наданого компанією пакета документів нібито через його істотні недолікі та розбіжності, повідомили в держкомпанії.

Як писало РБК-Україна, Міненерговугілля вирішило делегувати "повноваження з управління поточною діяльністю ДП "Укренерго" Комісії з реорганізації держкомпанії з унітарного підприємства в акціонерне товариство. Комісія вирішила передати повноваження з управління ДП НЕК "Укренерго" її голові - заступнику міністра енергетики Михайлу Близнюку "з метою якісного завершення процесу реорганізації (перетворення) цього підприємства".

"Укренерго", пославшись на висновки Інституту держави і права їм. Корецького НАН України, заявляє, що "це рішення Комісії є незаконним" і "Комісія не наділена повноваженнями щодо управління держпідприємством". В результаті держкомпанія звернулася в Господарський суд Києва з позовом щодо Міненерговугілля "про визнання рішення Комісії протиправним" і таким, що підлягає скасуванню. В забезпечення позову суд заборонив Комісії здійснювати дії щодо "Укренерго".

У той же час, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, з 31 жовтня почнеться нова переоцінка майна "Укренерго", яка може завершитися до лютого 2019 року. Це означає фактично перезапуск процесу корпоратизації компанії.

Міненерговугілля 26 жовтня на черговому засіданні комісії підтвердило своє рішення щодо перезапуску процесу майнової оцінки і передачі управлінських повноважень звернулося до суду з клопотанням про зняття заходів.