У Міненерго зробили заяву про ситуацію зі світлом після обстрілу

Обстріл України у ніч на 16 липня

Нагадаємо, що у ніч на 16 липня військові Російської Федерації здійснили чергову масовану атаку по території України. Для сьогоднішнього удару ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" та близько 400 ударних безпілотників "Шахед" та дронів-імітаторів.

Станом на 08:30 Повітряні сили підтвердили знищення 198 дронів, ще 145 було втрачено з радарів.

Під удар цієї ночі потрапили Харків, Кривий Ріг, Одеська та Вінницька області.

Повідомлялось, що зокрема у Вінниці внаслідок атаки значне забруднення повітря, а кількість поранених зросла до 8. ДСНС показала фото з наслідками атаки на місто.

Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.

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