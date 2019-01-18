В Минэнерго заявили о критической ситуации с модернизацией шахт

Фото: Игорь Насалик (Виталий Носач/РБК-Украина)

Насалик подчеркнул, что без надлежащего финансирования модернизации шахты могут быть затоплены

В угольной отрасли сложилась критическая ситуация с модернизацией шахт из-за нефинансирования этого направления в течение нескольких лет. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в случае необходимого финансирования со стороны государства отрасль может получить прибыль в размере 1,7 млрлд гривен в этом году.

"Министерство полностью разработало весь план, что необходимо сделать в угольной отрасли. Есть 10 отраслей, которые необходимо финансировать, которые будут иметь не меньший финансовый результат. Проблема в 2 миллиардах гривен, которые мы не можем привлечь ни по инвестициям, ни по кредитованию. Поэтому мы рассчитываем именно на бюджетные средства. Если эти средства будут вложены, Украина до конца года не будет нуждаться в бюджетной поддержки (в угольной отрасли, - ред.). А общий доход, который получит отрасль, составит 1,7 миллиарда", - сообщил Насалик.

По его словам, без надлежащего финансирования модернизации шахты могут быть затоплены.

"Однако финансирования не было по модернизации шахт ни в 2016-м году, ни в 2017-м, ни в 2018 годах, и не предусмотрено в 2019 году. Если вы увидите, настолько критическая ситуация сложилась. Обращаясь к народным депутатам, я бы попросил вас поддержать инициативу о внесении в повестку дня вопрос, касающийся шахт. Если мы его не включим, то процесс затопления шахт будет идти в порядке 4-5 в сутки. Шахты могут быть практически затоплены", - предупредил министр.

Напомним, в начале декабря 2018 года Насалик заявил, что задолженность по заработной плате шахтерам составляла 196 миллионов гривен.

Как писало РБК-Украина, 18 декабря парламент продлил переходный период для поддержки государственных шахт.

Добавим также, в ноябре прошлого года Кабинет министров Украины принял решение о выделении дополнительных 500 млн гривен на покрытие убытков государственных шахт и на обеспечение возможности выплаты зарплат шахтерам.