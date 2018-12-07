ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Минэнерго назвали объемы задолженности перед шахтерами

Новости » Общество    07.12.2018 - 11:32
В Минэнерго назвали объемы задолженности перед шахтерами
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Задолженность по заработной плате шахтерам составляет 196 млн гривен

Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что на сегодняшний день задолженность по заработной плате шахтерам составляет 196 миллионов гривен. Об этом министр сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр подчеркнул, что правительство в полной мере выполнило свои обязательства "по оплате разницы стоимости по государственным предприятиям".

"Что касается зарплаты шахтерам... правительство в полной мере выполнило свои обязательства по оплате разницы стоимости по государственным предприятиям. На сегодняшний день задолженность по заработной плате составляет 196 миллионов гривен. А подготовленная платежка, начиная со вторника, на последнюю оплату в 320 миллионов", - отметил Насалик.

Кроме того, он подчеркнул, что в этом году добыча угля не уменьшилась, а выросла.

"За 11 месяцев угледобывающие отрасли Украины не уменьшили, а увеличили добычу угля практически на 5%", - сказал глава Минэнерго.

Напомним, в ноября Кабинет министров Украины принял решение о выделении дополнительных 500 млн гривен на покрытие убытков государственных шахт и на обеспечение возможности выплаты зарплат шахтерам.

Как писало РБК-Украина, по информации Министерства социальной политики общая сумма зарплатных долгов составляет 2,5653 миллиардов гривен, треть из которых составляют долги работникам экономически активных предприятий.

В Минздраве рассказали о зарплатах руководства за октябрь Порошенко назвал суммы зарплат, которые будут получать контрактники с 1 января
Новости Украины Игорь Насаликшахтерызарплата
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь