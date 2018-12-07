В Минэнерго назвали объемы задолженности перед шахтерами

Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Задолженность по заработной плате шахтерам составляет 196 млн гривен

Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что на сегодняшний день задолженность по заработной плате шахтерам составляет 196 миллионов гривен. Об этом министр сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр подчеркнул, что правительство в полной мере выполнило свои обязательства "по оплате разницы стоимости по государственным предприятиям".

"Что касается зарплаты шахтерам... правительство в полной мере выполнило свои обязательства по оплате разницы стоимости по государственным предприятиям. На сегодняшний день задолженность по заработной плате составляет 196 миллионов гривен. А подготовленная платежка, начиная со вторника, на последнюю оплату в 320 миллионов", - отметил Насалик.

Кроме того, он подчеркнул, что в этом году добыча угля не уменьшилась, а выросла.

"За 11 месяцев угледобывающие отрасли Украины не уменьшили, а увеличили добычу угля практически на 5%", - сказал глава Минэнерго.

Напомним, в ноября Кабинет министров Украины принял решение о выделении дополнительных 500 млн гривен на покрытие убытков государственных шахт и на обеспечение возможности выплаты зарплат шахтерам.

Как писало РБК-Украина, по информации Министерства социальной политики общая сумма зарплатных долгов составляет 2,5653 миллиардов гривен, треть из которых составляют долги работникам экономически активных предприятий.