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У Міненерго заявили про критичну ситуацію із модернізацією шахт

Новини » Енергетика    18.01.2019 - 11:14
У Міненерго заявили про критичну ситуацію із модернізацією шахт
Фото: Ігор Насалик (Віталій Носач/РБК-Україна)

Насалик підкреслив, що без належного фінансування модернізації шахти можуть бути затоплені

У вугільній галузі склалась критична ситуація із модернізацією шахт через нефінансування цього напрямку впродовж кількох років. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у випадку необхідного фінансування з боку держави галузь може отримати прибуток у розмірі 1,7 млрд гривень у цьому році.

"Міністерство повністю розробило весь план, що необхідно зробити у вугільній галузі. Є 10 галузей, які необхідно фінансувати, які будуть мати не менший фінансовий результат. Проблема в 2 мільярдах гривень, які ми не можемо залучити ні по інвестиціях, ні по кредитуванням. Тому ми розраховуємо саме на бюджетні кошти. Якщо ці кошти будуть вкладені, Україна до кінця року не буде потребувати бюджетної підтримки (у вугільній галузі, - ред.). А загальний прибуток, який отримає галузь, складе 1,7 мільярда", - повідомив Насалик.

За його словами, без належного фінансування модернізації шахти можуть бути затоплені.

"Однак фінансування не було щодо модернізації шахт ані в 2016-му році, ані 2017-му, ані в 2018 роках, і не передбачено у 2019 році. Якщо ви побачите, критична ситуація настільки склалася. Звертаючись до народних депутатів, я би попросив вас підтримати ініціативу про внесення у порядок денний питання, яке стосується шахт. Якщо ми його не включимо, то процес затоплення шахт буде йти в порядку 4-5 за добу. Шахти можуть бути практично затоплені", - попередив міністр.

Нагадаємо, на початку грудня 2018 року Насалик заявив, що заборгованість по заробітній платі шахтарям становила 196 мільйонів гривень.

Як писало РБК-Україна, 18 грудня парламент продовжив перехідний період для підтримки державних шахт.

Додамо також, в листопаді минулого року Кабінет міністрів України прийняв рішення про виділення додаткових 500 млн гривень на покриття збитків державних шахт і на забезпечення можливості виплати зарплат шахтарям.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Ігор НасаликМинэнергоШахта
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