Минэнерго: Украина призвала США не допустить ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в Facebook.

"Только что провел телефонный срочный разговор с министром энергетики США госпожой Дженнифер Гренголм. Сообщил, что российские войска обстреливают ЗАЭС с воздуха и танков. На станции пожар и это может быть величайшей катастрофой за все время существования человечества! Пожарных оккупанты не пускают на территорию станции. Я обратился с просьбой не допустить ядерную катастрофу и закрыть зону полетов над Украиной", - написал Галущенко.

Сейчас на подступах к Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои - украинские военные дают отпор российским оккупантам, которые пробуют продвинуться к АЭС с целью захвата.

Напомним, что 3 марта оккупационные войска РФ обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.

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