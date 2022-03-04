Міненерго: Україна закликала США не допустити ядерної катастрофи через обстріли ЗАЕС

Україна закликала США не допустити ядерної катастрофи через обстріли Запорізької АЕС. Міненерго просить закрити зону польотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенко в Facebook.

"Щойно провів телефонну термінову розмову з міністром енергетики США пані Дженніфер Гренголм. Повідомив, що російські війська обстрілюють ЗАЕС з повітря і танків. На станції пожежа і це може бути найбільшою катастрофою за весь час існування людства! Пожежників окупанти не пускають на територію станції. Я звернувся з проханням не допустити ядерну катастрофу і закрити зону польотів над Україною", - написав Галущенко.

Зараз на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої - українські військові дають відсіч російським окупантам, які пробують просунутися до АЕС з метою захоплення.

Нагадаємо, що 3 березня окупаційні війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі і направили в місто колону бронетехніки з 100 одиниць.

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