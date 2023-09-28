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Міненерго спростувало дані про пошкодження ТЕС під час обстрілів 28 вересня

Четвер 28 вересня 2023 14:51
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Міненерго спростувало дані про пошкодження ТЕС під час обстрілів 28 вересня Ілюстративне фото: Міненерго спростувало дані про пошкодження ТЕС під час обстрілів 28 вересня (energo.dtek.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Інформація про обстріл російськими окупантами української теплової електростанції в ніч на 28 вересня є неправдивою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

У міністерстві зазначили, що усі ТЕС, які розташовані на контрольованій Україною території, - у роботі. Вони активно готуються до нового опалювального сезону. Там тривають ремонти та відновлення після обстрілів росіян минулої зими.

При цьому минулої ночі під час обстрілу було пошкоджено теплоелектроцентраль в одному з міст на півдні країни. ТЕЦ на момент обстрілу не працювала. Там сталося загоряння складу, який загасили рятувальники.

Що цьому передувало

Сьогодні "Укренерго" повідомило, що вчора ввечері через російський обстріл була пошкоджена ТЕС в південному регіоні.

При цьому пізніше оператор виправив повідомлення, зазначивши, що було пошкоджено саме ТЕЦ.

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ТЕС Минэнерго ТЭЦ
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