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Минэнерго опровергло данные о повреждении ТЭС во время обстрелов 28 сентября

Четверг 28 сентября 2023 14:51
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Минэнерго опровергло данные о повреждении ТЭС во время обстрелов 28 сентября Иллюстративное фото: Минэнерго опровергло данные о повреждениях ТЭС во время обстрелов 28 сентября (energo.dtek.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Информация об обстреле российскими оккупантами украинской тепловой электростанции в ночь на 28 сентября является ложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

В министерстве отметили, что все ТЭС, расположенные на контролируемой Украиной территории, - в работе. Они активно готовятся к новому отопительному сезону. Там продолжаются ремонты и восстановления после обстрелов россиян прошлой зимой.

При этом прошлой ночью во время обстрела было повреждено теплоэлектроцентраль в одном из городов на юге страны. ТЭЦ на момент обстрела не работала. Там произошло возгорание склада, который потушили спасатели.

Что этому предшествовало

Сегодня "Укрэнерго" сообщило, что вчера вечером из-за российских обстрелов была повреждена ТЭС в южном регионе.

При этом позже оператор исправил сообщение, отметив, что была повреждена именно ТЭЦ.

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ТЭС Минэнерго ТЭЦ
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