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Росіяни пошкодили ТЕС на півдні під час масованих обстрілів, - "Укренерго"

Четвер 28 вересня 2023 12:51
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Росіяни пошкодили ТЕС на півдні під час масованих обстрілів, - "Укренерго" Фото: росіяни пошкодили ТЕС на півдні під час масованих обстрілів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни, під час вечірнього масованого обстрілу 27 вересня, пошкодили теплову електростанцію в південному регіоні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

"Вчора ввечері в результаті масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні", - пише пресслужба.

Яка ситуація зі світлом в Україні

Вчора, 27 вересня, максимум споживання тримався на рівні вівторка 26 вересня.

"Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 10:30 до 15:20", - додає "Укренерго".

Наразі продовжується планова ремонтна кампанія на енергоблоках інших електростанцій.

Сьогодні "Укренерго" здійснює імпорт електроенергії зі Словаччини. Зокрема здійснюється експорт у Словаччину та Молдову.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти. Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. На Донеччині знеструмлено два вуглевидобувних підприємства. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових", - відзначили в "Укренерго".

Нічна атака по Україні 28 вересня

Тривогу на півдні країни оголосили ввечері 27 вересня. Повітряні сили попередили про ризик ударів дронами по Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Під час масованих обстрілів нашій протиповітряній обороні вдалось збити 34 безпілотники з 44 БпЛА.

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