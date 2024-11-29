Міненерго про ситуацію в енергосистемі: катастрофічного сценарію вдається уникнути

"Енергетикам вдалося зберегти цілісність енергосистеми та забезпечити її стабільну роботу. Оперативно було вжито заходів для локалізації наслідків після 11 масованого обстрілу. Від аварійних відключень перейшли до графіків погодинних відключень, які застосовуються для збалансування енергосистеми", - розповів Колісник.

Він наголосив, що енергетики разом з фахівцями ДСНС максимально швидко починають відновлювальні роботи, щоб якомога швидше повертати енергопостачання споживачам.

Заступник міністра також зазначив, що росіяни намагаються позбавити Україну атомної генерації, свідомо атакуючи важливі для функціонування підстанції. Однак наразі катастрофічного сценарію вдається уникнути, адже енергетики швидко реагують на ситуацію.