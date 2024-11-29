Минэнерго о ситуации в энергосистеме: катастрофического сценария удается избежать

"Энергетикам удалось сохранить целостность энергосистемы и обеспечить ее стабильную работу. Оперативно были приняты меры по локализации последствий после массированного обстрела. От аварийных отключений перешли к графикам почасовых отключений, которые применяются для сбалансирования энергосистемы", - рассказал Колесник.

Он подчеркнул, что энергетики вместе со специалистами ГСЧС максимально быстро начинают восстановительные работы, чтобы как можно скорее возвращать энергоснабжение потребителям.

Замминистра также отметил, что россияне пытаются лишить Украину атомной генерации, сознательно атакуя важные для функционирования подстанции. Однако катастрофического сценария удается избежать, ведь энергетики быстро реагируют на ситуацию.