Міненерго розповіло, яка ситуація з енергетикою зараз

Україна, Вівторок 23 грудня 2025 19:28
Міненерго розповіло, яка ситуація з енергетикою зараз Фото: окупанти здійснили черговий масований обстріл української енергетики (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Енергетики поступово стабілізують ситуацію після чергового масованого російського удару по енергосистемі України. У трьох областях продовжуються відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міненерго в Telegram.

"Після чергової масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України енергетики поступово стабілізують ситуацію. У Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи", - йдеться у заяві.

Зазначається, що заходи обмеження споживання застосовуються в усіх областях. Діють як погодинні відключення для всіх категорій споживачів, так і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - пояснило Міненерго.

Українців також попередили, що актуальні графіки застосування обмежень публікуються виключно на офіційних ресурсах обленерго.

Масований нічний удар по Україні

Нагадаємо, в ніч на сьогодні та зранку росіяни здійснили чергову масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 600 ударних безпілотників і десятки ракет. В результаті у більшості регіонів країни було введено аварійні відключення електроенергії.

У Києві уламки ворожого дрона впали на території Святошинського району. За попередніми даними, поранення отримали щонайменше чотири людини.

Крім того, внаслідок ударів російських безпілотників було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці Сумської області, через що значна частина міста залишилася без електро- та теплопостачання.

У Рівненській області було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею у квартирах вибило вікна. Також зруйновано дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.

Про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

