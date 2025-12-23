Міненерго розповіло, яка ситуація з енергетикою зараз
Енергетики поступово стабілізують ситуацію після чергового масованого російського удару по енергосистемі України. У трьох областях продовжуються відновлювальні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міненерго в Telegram.
"Після чергової масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України енергетики поступово стабілізують ситуацію. У Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи", - йдеться у заяві.
Зазначається, що заходи обмеження споживання застосовуються в усіх областях. Діють як погодинні відключення для всіх категорій споживачів, так і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - пояснило Міненерго.
Українців також попередили, що актуальні графіки застосування обмежень публікуються виключно на офіційних ресурсах обленерго.
Масований нічний удар по Україні
Нагадаємо, в ніч на сьогодні та зранку росіяни здійснили чергову масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 600 ударних безпілотників і десятки ракет. В результаті у більшості регіонів країни було введено аварійні відключення електроенергії.
У Києві уламки ворожого дрона впали на території Святошинського району. За попередніми даними, поранення отримали щонайменше чотири людини.
Крім того, внаслідок ударів російських безпілотників було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці Сумської області, через що значна частина міста залишилася без електро- та теплопостачання.
У Рівненській області було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - вибуховою хвилею у квартирах вибило вікна. Також зруйновано дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.
