Міненерго розповіло, яка ситуація з енергетикою зараз

Енергетики поступово стабілізують ситуацію після чергового масованого російського удару по енергосистемі України. У трьох областях продовжуються відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міненерго в Telegram .

"Після чергової масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України енергетики поступово стабілізують ситуацію. У Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи", - йдеться у заяві.

Зазначається, що заходи обмеження споживання застосовуються в усіх областях. Діють як погодинні відключення для всіх категорій споживачів, так і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", - пояснило Міненерго.

Українців також попередили, що актуальні графіки застосування обмежень публікуються виключно на офіційних ресурсах обленерго.