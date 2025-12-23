ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Минэнерго рассказало, какая ситуация с энергетикой сейчас

Украина, Вторник 23 декабря 2025 19:28
Минэнерго рассказало, какая ситуация с энергетикой сейчас Фото: оккупанты совершили очередной массированный обстрел украинской энергетики (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Энергетики постепенно стабилизируют ситуацию после очередного массированного российского удара по энергосистеме Украины. В трех областях продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэнерго в Telegram.

"После очередной массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины энергетики постепенно стабилизируют ситуацию. В Ровенской, Тернопольской и Одесской областях продолжаются восстановительные работы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что меры ограничения потребления применяются во всех областях. Действуют как почасовые отключения для всех категорий потребителей, так и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий по стране остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Здесь ситуация самая тяжелая, ведь восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями", - пояснило Минэнерго.

Украинцев также предупредили, что актуальные графики применения ограничений публикуются исключительно на официальных ресурсах облэнерго.

