В Міненерго розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом

Через значні пошкодження внаслідок нічних обстрілів у Харкові без електропостачання залишились 600 тисяч абонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.
Як розповідає Міненерго, станом на 15:00:
"Після проведення аварійних робіт заживлено споживачів у Вінницькій, Львівській областях. У Запорізькій області знято мережеві обмеження, однак є знеструмлення через бойові дії", - додає пресслужба.
Мережеві обмеження продовжують діяти:
"Найскладніша ситуація - у Харкові. Через значні пошкодження залишаються знеструмленими близько 600 тисяч споживачів. Триває робота над заживленням критичної інфраструктури міста", - додає Міненерго.
У ніч на 22 березня російські терористи завдали проти України комбінованого ракетного-авіаційного удару. Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.
До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити 92 повітряні цілі, а саме:
Детальніше про масовану комбіновану атаку Росії проти України та її наслідки можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.
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