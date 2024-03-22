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В Міненерго розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом

Фото: в Міненерго розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Через значні пошкодження внаслідок нічних обстрілів у Харкові без електропостачання залишились 600 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.

Як розповідає Міненерго, станом на 15:00: 

  • частково заживлено високовольтні лінії у низці областей, а також відновлено роботу повітряної лінії електропередачі  ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС; 
  • локалізовано пожежі на об'єктах генерації у кількох областях; 
  • попри значні пошкодження на ДніпроГЕС вдалось запустити в роботу частину обладнання. Наразі продовжується огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків. 

"Після проведення аварійних робіт заживлено споживачів  у Вінницькій, Львівській областях. У Запорізькій області знято мережеві обмеження, однак є знеструмлення через бойові дії", - додає пресслужба. 

Мережеві обмеження продовжують діяти: 

  • в Одеській області - обмеження для більше 230 тисяч споживачів; 
  • в Дніпропетровській області - відключено 150 тисяч споживачів, обмеження діють для більше 10 тисяч; 
  • Хмельницькій області - без світла залишаються близько 2 тисяч споживачів. 

"Найскладніша ситуація - у Харкові. Через значні пошкодження залишаються знеструмленими близько 600 тисяч споживачів. Триває робота над заживленням критичної інфраструктури міста", - додає Міненерго. 

Масована атака на Україну

У ніч на 22 березня російські терористи завдали проти України комбінованого ракетного-авіаційного удару. Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити 92 повітряні цілі, а саме:

  • 55 "Шахедів";
  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Детальніше про масовану комбіновану атаку Росії проти України та її наслідки можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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