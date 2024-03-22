В Минэнерго рассказали, где самая сложная ситуация со светом

Из-за значительных повреждений в результате ночных обстрелов в Харькове без электроснабжения остались 600 тысяч абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики Украины.
Как рассказывает Минэнерго, по состоянию на 15:00:
"После проведения аварийных работ запитаны потребители в Винницкой, Львовской областях. В Запорожской области сняты сетевые ограничения, однако есть обесточивание из-за боевых действий", - добавляет пресс-служба.
Сетевые ограничения продолжают действовать:
"Самая сложная ситуация - в Харькове. Из-за значительных повреждений остаются обесточенными около 600 тысяч потребителей. Продолжается работа над запиткой критической инфраструктуры города", - добавляет Минэнерго.
В ночь на 22 марта российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В целом враг применил 151 средство воздушного нападения.
К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить 92 воздушные цели, а именно:
Детальнее о массированной комбинированной атаке России против Украины и ее последствиях можно прочитать - в материале РБК-Украина.
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