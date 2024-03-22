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В Минэнерго рассказали, где самая сложная ситуация со светом

Фото: в Минэнерго рассказали, где самая сложная ситуация со светом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за значительных повреждений в результате ночных обстрелов в Харькове без электроснабжения остались 600 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики Украины.

Как рассказывает Минэнерго, по состоянию на 15:00:

  • частично заживлены высоковольтные линии в ряде областей, а также возобновлена работа воздушной линии электропередачи ВЛ-750 кВ "Днепровская", которая питает ЗАЭС; 
  • локализованы пожары на объектах генерации в нескольких областях;
  • несмотря на значительные повреждения на ДнепроГЭС, удалось запустить в работу часть оборудования. Сейчас продолжается осмотр повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба. 

"После проведения аварийных работ запитаны потребители в Винницкой, Львовской областях. В Запорожской области сняты сетевые ограничения, однако есть обесточивание из-за боевых действий", - добавляет пресс-служба. 

Сетевые ограничения продолжают действовать: 

  • в Одесской области - ограничения для более 230 тысяч потребителей; 
  • в Днепропетровской области - отключено 150 тысяч потребителей, ограничения действуют для более 10 тысяч; 
  • Хмельницкой области - без света остаются около 2 тысяч потребителей. 

"Самая сложная ситуация - в Харькове. Из-за значительных повреждений остаются обесточенными около 600 тысяч потребителей. Продолжается работа над запиткой критической инфраструктуры города", - добавляет Минэнерго. 

Массированная атака на Украину

В ночь на 22 марта российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В целом враг применил 151 средство воздушного нападения.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить 92 воздушные цели, а именно:

  • 55 "Шахедов";
  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Детальнее о массированной комбинированной атаке России против Украины и ее последствиях можно прочитать - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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