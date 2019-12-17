В Минэнерго РФ рассказали об интенсивных переговорах между "Газпромом" и "Нафтогазом"

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Переговоры идут хорошо и интенсивно

Переговоры между российским газовым монополистом "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа по территории Украины в 2020 году идут хорошо. Об этом заявил заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Яновский, передают российские СМИ.

Чиновник уточнил, что между компаниями идет интенсивный диалог.

Напомним, 13 декабря в Вене состоялся очередной раунд двусторонних российско-украинских переговоров по газу. В них приняли участие руководители НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

В то же время пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" 16 декабря сообщила, что никаких договоренностей относительно транзита российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с "Газпромом" на данный момент не достигнуто. По данным пресс-службы, между сторонами идут переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.